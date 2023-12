Cifra record per il Capodanno in piazza a Salerno. Il Comune, che ieri ha adottato la delibera di giunta che ufficializza organizzazione e costi dell’evento col quale si saluterà il 2023, metterà sul piatto la somma monstre di 570mila euro. Per lo spettacolo dei Pooh, prodotto da Anni 60 Produzioni, l’ente sborserà 520mila euro ai quali bisogna aggiungere 50mila euro di costi aggiuntivi per vigilanza, pubblicità, brindisi di mezzanotte, orologio digitale, sevizio fotografico, fuochi pirotecnici e Siae. Risorse che il Comune di Salerno ribalterà per 250mila euro sull’esercizio finanziario 2023 e per 320mila euro sul 2024, considerando anche uno stanziamento regionale sotto forma di contributo straordinario, in linea con gli anni precedenti, di 2 milioni di euro.

L’unicaprevista è quella dei: definitivamente accantonata l’idea di ingaggiareper rendere più trasversale l’evento. Ma ci sarà comunque intrattenimento: se ne occuperanno i conduttori,, con tanto di djset targato. Una soluzione che consente, sì, di abbattere le spese ma permette anche di mettere in luce una tipologia di format, quello del network radiofonico, più che rodato, tra l’altro affidato a una coppia di professionisti salernitani che sono stati spesso associati al prestigioso evento. L’intero documento approvato all’unanimità dalla giunta al gran completo localizza l’evento in, prescrivendo una serie di adempimenti dei vari settori dell’ente, chiamati a fare in modo che la piazza splenda. C’è la richiesta di tagliare il, di sgombrare gli spazi necessari aldel palco. Le operazioni occuperanno la piazza per circa 4 giorni. C’è, anche, l’utilizzo esclusivo, da parte della produzione, dell’intera superficie adibita a. Occorrerà capire, e sperare, che l’intera organizzazione possa procedere liscia come l’olio.

Resta da sciogliere il nodo relativo all’utilizzo, per i festeggiamenti in programma per la serata di San Silvestro, di piazza della Libertà a cui in queste settimane sta lavorando la Kls, società specializzata ingaggiata dal Comune di Salerno che ha in capo anche la gestione del piano sicurezza per l’evento Luci d’artista. Diversi i sopralluoghi effettuati in queste settimane, il piano necessita ancora di qualche rifinitura perché poi possa essere presentato ufficialmente e posto al vaglio delle autorità competenti per il via libera ufficiale. Ieri mattina in Prefettura si è tenuto un aggiornamento preliminare nell’ambito del comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica. Incontro al quale ha preso parte il neo presidente del consiglio comunale ed ex assessore allo sport Angelo Caramanno che, all’uscita, ha lasciato trasparire un certo ottimismo. «Stiamo lavorando per sistemare tutto quanto necessario affinché l’evento abbia luogo, nel migliore dei modi, in piazza della Libertà. Abbiamo trovato grande disponibilità da parte delle autorità. Problema parcheggi? Stiamo lavorando su tutto, anche su questo». Proprio quella del parcheggio sottostante la piazza è una delle grandi criticità da gestire: sulla carta, teoricamente, è difficile ipotizzare che si possa tenere il concerto alle spalle dell’emiciclo e, contemporaneamente, lasciare aperto e pienamente fruibile il parcheggio del sotto-piazza. Dall’altro lato i 600 posti auto, 37 posti moto e 16 posti riservati a persone con disabilità, servono soprattutto in un’occasione come quella di Capodanno, nella quale il capoluogo sarà letteralmente preso d’assalto da turisti e visitatori.

Anche perché è davvero difficile recuperare, anche dislocati in altri luoghi e su diverse superfici, un numero analogo di posti auto. Si sta cercando una soluzione per superare questo problema e ottenere il via libera delle autorità competenti all’utilizzo della piazza a sfioro sul mare, come annunciato, ormai più di un mese fa, dal presidente della Regione Campania ed ex sindaco Vincenzo De Luca che, senza mezzi termini, parlò della serata del 31 dicembre come un’occasione di inaugurazione ufficiale ed apertura ai grandi eventi nella discussa e tanto attesa piazza.