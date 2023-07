Salerno, pusher bloccato con 35 dosi di crack: con lui anche un minorenne

Probabilmente stava in giro per incontrare clienti quando è stato fermato e controllato dai carabinieri del Nucleo investigativo di Salerno, Alfredo Benivento Sammartino è stato arrestato in flagranza di reato.

I militari gli hanno trovato sette grammi di crack suddivisi in 35 dosi, e 60 euro in contanti. Nei guai anche il minorenne che viaggiava con lui a bordo dello scooter e per il quale procedere ora la procura dei Minori di Salerno.