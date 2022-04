Castellabate, ragazza entra nella rete degli «Imprenditori della gentilezza»

Una giovane imprenditrice di Castellabate nella rete nazionale degli «Imprenditori della Gentilezza». Si tratta di Alessandra Guercio, che entra così a far parte della rete di imprenditori, i manager e le persone, che nel mondo del lavoro, decidano consapevolmente di promuovere pratiche di gentilezza finalizzate alla crescita del potenziale delle persone, trasformando il sistema in collaborativo con gli altri e competitivo con se stessi.

«Trovo particolarmente gentile la creazione di tutte quelle attività, di ascolto e formative, che mirano a mettere a proprio agio le persone all’interno della comunità lavorativa. Indipendentemente dal ruolo svolto i lavoratori devono sentirsi appagati, formati ed in condizione di poter svolgere il proprio compito nel migliore dei modi per sentirsi gratificati» spiega Alessandra, che gestisce parcheggi custoditi nel paese di Benvenuti al Sud.

«In un periodo storico così difficile considero anche un sorriso con gli occhi un modo per costruire gentilezza - conclude la giovane - Ogni azione può essere decisiva, anche una parola non detta per non ferire. E questo occorre farlo tutti i giorni, come persona prima che come imprenditore della gentilezza. Spero nel mio lavoro di poter mettere in pratica azioni concrete nei confronti dei bambini; oggi da mamma ne avverto ancora di più la necessità».