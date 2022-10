Castellabate, sequestrato un "palangaro" con 300 ami nell'area marina protetta

Il personale della Guardia Costiera di Agropoli, diretto dal tenente di vascello Alessio Mancs, nel corso dell'ordinaria attivita di pattugliamento via mare del litorale di giurisdizione, ha individuato e sequestrato, uno strumento da pesca, il palangaro, della lunghezza di circa 1.2 km provvisto di più di 300 ami il quale era posizionato per gran parte all'interno della baia di Ogliastro, Santa Maria di Castellabate ( Zona C dell'omonima area marina protetta).

I militari intervenuti hanno constatato che lo strumento da pesca, oltre a non essere consentito come tipologia, costituiva potenziale pericolo e sicuro intralcio per la navigazione e per le altre attività marittime, in quanto non correttamente segnalato, inoltre lo stesso era sprovvisto della prevista marcatura.

Il personale dell'Ufficio Circondariale Marittimo di Agropoli, sotto il coordinamento della Capitaneria di Porto di Salerno, continuerà a monitorare costantemente questo fenomeno, al fine di garantire la sicurezza di tutti i fruitori del mare, la tutela dell'ambiente marino costiero nonché la sostenibilità dello sfruttamento della risorsa ittica.