È corsa contro il tempo per riaprire la Cilentana nel più breve tempo possibile. Già oggi sul viadotto interessato dalle carenze strutturali inizieranno i carotaggi da parte dell’impresa individuata nell’ambito dell’accordo quadro dell’Anas. È necessario avere ben chiara la situazione per procedere alla progettazione e all’esecuzione dei lavori. C’è un crono-programma da stilare. «Più veloci di così - ribadisce l’onorevole Attilio Pierro della Lega - non potevamo essere. Sulla vicenda, considerata l’importanza della strada per la comunità cilentana, c’è tutta l’attenzione del Ministero delle infrastrutture. Sono costantemente in contatto col ministro Matteo Salvini».

Laè seria e in questi ultimi giorni legati alle festività di fine anno è emersa ladellee ildeiche hanno scelto le località costiere delper brindare all’arrivo del nuovo anno. «Non sapevamo della chiusura della strada - lamenta un turista di Bologna che alla vigilia diha deciso di raggiungere- siamo in vacanza aed abbiamo pensato di fare una passeggiata fino a Palinuro ma il pranzo si è trasformato in. Sembrava di non arrivare mai. Fortunatamente per il rientro abbiamo chiesto qualche percorso alternativo, anche se più lungo, e ci hanno indicato di raggiungere lae di percorrere». Laè stata improvvisamente chiusa una settimana fa a seguito di un problema strutturale riscontrato sul, a. Resta off limits il tratto tra Vallo della Lucania . Ilè stato deviato sulla statale 18. Un, stretto, reso umido dal clima e scivoloso a causa della presenza massiccia di fogliame.

APPROFONDIMENTI Capodanno a Salerno, sette feriti per i botti: 50enne ricoverato al Ruggi «Uccidiamo Vannacci», minacce choc nel Salernitano. Indaga la Digos Musica, sosta selvaggia, risse e pozze di urina: Sos movida a Vallo della Lucania

Con l’arrivo di temperature più rigide, c’è il rischio che le strade ghiaccino. Un secondo percorso alternativo è costituito dalla variante di Rizzico, tra i Comuni di Pisciotta e Ascea. Tuttavia, questa strada è nota per essere pericolosa, colpita da anni da problemi legati al dissesto idrogeologico e da una grossa frana. L’utilizzo di questa arteria comporta quindi ulteriori rischi. La comunità locale rimane in attesa di notizie e aggiornamenti da parte degli esperti e delle autorità competenti.

Dai carotaggi che saranno eseguiti oggi si avranno ulteriori certezze sulla gravità della situazione e sulla tempistica della riapertura che al momento è annunciata non prima della prossima estate. Nel frattempo, la comunità continua a sperimentare le difficoltà di una viabilità compromessa e tra una settima riapriranno le scuole.