Terzo decesso a Salerno per coronavirus. Un’anziana 90enne di Pastena, ricoverata da due settimane nel reparto di malattie infettive, è morta al Ruggi. Sono 28, invece, i tamponi risultati positivi, ieri, tra i 264 processati dai laboratori di analisi di Salerno ed Eboli. Di questi 4 a Caggiano, 3 a Nocera Inferiore, 2 a Scafati, uno a testa a Casal Velino, San Valentino Torio, San Marzano sul Sarno, Cetara, Angri, Cava de’ Tirreni e Giffoni Valle Piana.



Sono 54 i contagi che si contano in città. Un numero che non desta particolare allarme, che evidenzia come gli effetti delle misure di contenimento stiano dando i loro effetti. Anche i controlli effettuati l'8 marzo scorso, in occasione dell'esodo dal nord Italia, hanno evitato l'esplosione dei casi, che hanno fatto sentire, comunque, gli effetti. A macchia di leopardo, nelle varie aree della città, dal centro alla zona orientale, alle zone collinari, si contano fisiologici casi di contagio, anche se non sono mancati i decessi. Tutti i positivi al covid-19, come assicurato ieri dal primo cittadino Enzo Napoli, sono assistiti nel pieno rispetto dei protocolli medici e di isolamento.