La comunicazione del sindaco Manlio Torquato, sindaco di Nocera Inferiore, è cambiata. È diventata molto più dura. Arrabbiato di vedere tanta gente in strada in determinate ore del giorno ha deciso di cambiare registro. Anche se, sin dall’inizio di questa emergenza, ha usato toni severi. Ieri sera ha firmato un’ordinanza con la quale dispone l’uso obbligatorio della mascherina. Da mercoledì 8 aprile chi sarà in strada dovrà indossare il dispositivo di protezione altrimenti scatteranno le contravvenzioni che vanno da 400 a 3. 000 euro. Anche in auto è obbligatoria se si viaggia in due persone.



«Il livello di idiozia di taluni – ha detto Torquato – è roba da schiaffi. Vedo gente in giro che indossa la mascherina come se fosse una sciarpa. Non si usa così, bisogna coprire bocca e naso». Torquato ha annunciato che un primo stock di mascherine chirurgiche sarà distribuito gratuitamente ai cittadini attraverso la Protezione civile comunale. Sono stati ordinati anche altri tipi e successivamente saranno comunicate le modalità di distribuzione, «nel frattempo procuratevele, iniziano a produrle, a vendersi e a trovarsi».