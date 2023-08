Il via vai di moto e scooter all’interno del parco condominiale era diventato incontrollato e insopportabile. Ed ecco che al varco d’accesso spunta il tornello. A Maiori ha fatto discutere l’iniziativa intrapresa dall’amministratore di un condominio di via Arsenali, in pieno centro. Problema risolto, sì, ma senza neppure riflettere sul fatto che tra i condomini vi è una persona costretta su sedia a rotelle.

Si tratta dell’ex vicesindaco Mario Ruggiero, attuale consigliere di minoranza, che ieri mattina si è trovato impossibilitato a oltrepassare autonomamente le barriere: con la sua carrozzella non è stato in grado di superare il tornello per recarsi al centro fisioterapico. Qualcuno sostiene che potrebbe uscire attraverso il varco auto: ma qui la sbarra si apre verso l’interno. Lo stesso Ruggiero si è fatto filmare e la testimonianza del suo disagio ha alimentato il dibattito sui social. A suo dire l’amministratore di condominio non avrebbe consultato, né avvertito i condomini della nuova installazione.

«Niente contro i condomini, hanno il diritto di regolamentare l’accesso delle moto - spiega Ruggiero - sono d’accordo su qualsiasi cosa decidano: toglierli del tutto o consentire il passaggio ai soli residenti del condominio, purché il tutto venga deciso in assemblea, dove tutti possono esporre le proprie ragioni, tenendo conto delle legittime esigenze. Ho dato mandato al mio legale di rappresentare la problematica all’amministratore e di trovare una soluzione idonea».