Vendeva eroina e cocaina destinata ai giovani della movida: arrestato a Salerno il pregiudicato Gerardo De Sio. È accaduto nella serata di venerdì scorso, quando i poliziotti stavano svolgendo, in centro e in particolare nelle zone interessate dalla movida, la consueta attività di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti. L’operazione è stata portata a termine dal personale della squadra mobile - appartenente alla sezione criminalità diffusa - che ha individuato e fermato De Sio, colto nella flagranza del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. L’uomo, che è risultato soggetto censurato per attività analoghe a quelle per cui è stato arrestato venerdì sera, aveva con sé cocaina ed eroina.



Nel corso di un servizio di appostamento nel centro di Salerno, gli agenti della squadra mobile hanno notato un andirivieni di giovani che li ha insospettiti. Di qui la decisione di effettuare un breve appostamento che ha permesso di riconoscere De Sio e una donna, già nota alle forze dell’ordine, che non solo prendevano parte ad attività losche ma, forse resisi conto di essere osservati a distanza, si allontanavano in fretta dal luogo in cui presumibilmente stavano effettuando lo smercio di sostanze stupefacenti. I poliziotti hanno dunque deciso di bloccarli e perquisirli.



Secondo quanto emerso, la donna non aveva con sé nulla ma De Sio nascondeva tredici dosi di cocaina per un quantitativo di circa due grammi e una quindicina di dosi di eroina il cui peso è stato stimato in circa due grammi. Con la droga sono state sequestrate anche banconote di piccolo taglio, ritenute provento dell’attività di spaccio che aveva il suo fulcro proprio nella movida del fine settimana. Nel corso della perquisizione, il pregiudicato ha anche tentato di disfarsene gettandola per terra, nel tentativo di non essere ricondotto allo spaccio. L’uomo ha anche tentato di negare ogni coinvolgimento. Stessa cosa ha fatto la donna, negando di essere a conoscenza di quanto De Sio stava facendo, e sostenendo di non sapere che l’uomo aveva con sé della droga. L’attività condotta dal personale della squadra mobile ha comunque consentito di inchiodare l’uomo alle proprie responsabilità. Gerardo De Sio è stato arrestato per detenzione finalizzata allo spaccio di stupefacenti, mentre la donna è stata soltanto denunciata, in stato di libertà, per aver concorso nel medesimo reato. © RIPRODUZIONE RISERVATA