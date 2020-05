LEGGI ANCHE

Dal Kurdistan, dalla difesa dei diritti civili dei curdi e degli ultimi, a Modena quale medico anti Covid della Protezione civile., già sindaco di Santomenna, in Campania, e medico cardiologo, anche in questa emergenza non è riuscito a stare a casa. È uno dei 7 mila medici che ha risposto alla chiamata della Protezione civile ed è uno dei 250 che è partito., lì da qualche giorno, nel reparto Covid-19. Voza da sempre è un attivista per la difesa del popolo curdo. In Turchia, qualche anno fa, fu persino fermato, per una notte, dalla polizia, per essere rilasciato il mattino dopo. "Non potevo restare a casa dinanzi ad una emergenza simile - racconta - Quando hanno aperto la possibilità di aiutare i positivi nei reparti Covid ho presentato domanda ed ora sono qui a Modena a prestare servizio, aiuto chi in questo momento è in difficoltà".