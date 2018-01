Scandalo formiche all'ospedale Umberto I di Nocera Inferiore

Martedì 16 Gennaio 2018, 19:39 - Ultimo aggiornamento: 16-01-2018 19:43

L’ospedale nocerino “Umberto I” pieno zeppo di pazienti e insetti.Si presenta così il nosocomio nocerino in questi primi giorni del 2018. A destare particolarmente preoccupazione è la scoperta di formiche nel reparto di radiologia, in particolare dove si effettuano tac, ecografie e radiografie. Il tutto a pochi metri dall’affollatissimo pronto soccorso.Il lungo via vai delle formiche passa attraverso questi reparti per arrivare ai vicini giardini, nei quali molto spesso sono presenti rifiuti di ogni tipo.A preoccupare maggiormente è la salute dei pazienti ricoverati all’interno del nosocomio nocerino.La presenza delle formiche in reparti ospedalieri, infatti, è stata registrata l’anno scorso in casi eclatanti come quello l’ospedale San Paolo di Napoli e il Civico di Palermo, dove un paziente morì pochi giorni dopo aver denunciato di essersi trovato ricoperto dagli insetti durante il suo ricovero. Nulla di paragonabile a quanto riscontrato all’ospedale Umberto I, anche se la presenza delle formiche dovrebbe far innalzare il livello di attenzione nei reparti.Ma al momento non ci sono solo le formiche a creare problemi al nosocomio nocerino.Da inizio 2018, infatti, sono circa 1.400 i ricoveri registrati nella struttura sanitaria, poco meno di 100 pazienti ricoverati al giorno. Numeri impressionanti se si pensa che per la struttura ospedaliera nocerina i posti letto previsti non dovrebbero superare le 400 unità.