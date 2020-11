Si chiama “Fotografa l’inquinamento” ed è un concorso fotografico indetto dall'associazione Salute e vita nell'ambito del Festival dei Diritti sociali, una rassegna online che avrà inizio il prossimo 2 dicembre. L'obiettivo dell'associazione, da anni in lotta per la delocalizzazoine delle Fonderie Pisano di Salero, è quello di sensibilizzare sul tema dell’inquinamento ambientale. Perciò il contest si rivolge a chiunque voglia denunciare un comportamento criminoso ai danni dell’ambiente.

«Cerchiamo una fotografia che sia un monito di denuncia sociale contro l’inquinamento, di qualunque genere, che possa far aprire gli occhi e invogli a riflettere sul problema che più di tutti sta distruggendo il nostro pianeta», si legge nel bando, scaricabile sul sito del'associazione Salute e vita. La foto vincitrice, giudicata dall’officina artistica e casa di produzione cinematografica Vitruvio Entertainment, sarà inserita all’interno della grafica del Festival e in un opuscolo online, con intervista all’autore. Le foto possono essere inviate fino al 28 novembre 2020 all'indirizzo festivaldeidirittisociali@gmail.com.

L’iniziativa, finanziata da Sodalis Csv in occasione del MAP 2019, vedrà coinvolti artisti, tecnici e specialisti in diversi settori che formeranno e sensibilizzeranno attraverso seminari online e video-lezioni. Condivise su tutte le piattaforme saranno anche le numerose testimonianze di chi si è mosso in prima linea nella lotta per i diritti sociali e dell’Ambiente.

Ultimo aggiornamento: 17:13

