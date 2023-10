L’Abbazia Benedettina della SS. Trinità di Cava de’ Tirreni dopo circa sei mesi non è più isolata. Nei giorni scorsi, infatti, sono stati ultimati i lavori di messa in sicurezza del costone franato lo scorso 25 marzo. Nel tardo pomeriggio di venerdì, il sindaco Vincenzo Servalli, su richiesta del dirigente del settore viabilità della Provincia di Salerno, Angelo Lizio, ha firmato un’ordinanza con la quale ha revocato la chiusura della strada a causa delle problematiche di pubblica e privata incolumità in seguito allo smottamento del terrapieno.

Nella riunione tenutasi in Prefettura il 26 luglio venne stabilito che i lavori di messa in sicurezza, che hanno riguardato la demolizione controllata dei muri pericolanti e nella riprofilatura della scarpata a monte, in seguito all’inottemperanza dei proprietari dei terreni a monte del muro, sono stati realizzati dalla Provincia di Salerno. Una volta ultimati i lavori sono tornate le condizioni per la riapertura parziale della strada a senso unico alternato. Nei giorni scorsi sono stati sistemati i new jersey in modo da evitare che le lamiere possano creare ostacolo al transito delle persone, realizzata la segnaletica di restringimento e posto uno specchio per consentire la reciproca visuale alle autovetture in transito a senso unico alternato.

Per ora i lavori di ripristino e messa in sicurezza dei luoghi sono stati quantificati in euro 39mila euro. Successivamente il sindaco Seravalli dovrà emettere una nuova ordinanza con la quale dovrà intimare ai privati di eseguire le opere di restauro della cinta muraria, alla conclusione dei quali sarà possibile riaprire la strada per l’intera carreggiata. «Finalmente siamo arrivati alla definizione di questo importante intervento, dopo le varie controversie con la proprietà - spiega l’assessore comunale ai lavori pubblici, Nunzio Senatore - Anche se solo parzialmente si apre un importante collegamento necessario alla comunità monastica e utile a tutti coloro che frequentano i sentieri e questo magnifico cenobio benedettino millenario. Adesso - ha proseguito Senatore - siamo fiduciosi affinché prevalga il buon senso e si possa definitivamente completare l’opera di ripristino del muro. Allo stesso tempo siamo al lavoro per gli altri interventi urgenti sul nostro territorio».

Dopo ben sei mesi si alleggeriscono i disagi per la comunità benedettina e per i numerosi visitatori. La chiusura al transito della strada a causa della frana, per lunghi mesi ha impedito anche la possibilità ai mezzi di soccorso di raggiungere il piazzale antistante l’Abbazia, così come non è stato possibile trasportare le opere d’arte custodite nel monastero presso altri musei come richiesto dalla Soprintendenza.