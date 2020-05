Salutare l’avvio della fase 2 con un battesimo, simbolo di speranza e di ripartenza. È avvenuto, lo scorso fine settimana a Mercato San Severino, in una piccola chiesa. Ad annunciarlo Gaetano Berardinelli, il padre del piccolo, sulla sua bacheca Facebook.



«Avrei voluto festeggiare questo giorno con tutti i miei parenti e amici ma purtroppo con tutte le restrizioni che ci sono attualmente non mi è stato permesso – scrive Gaetano - Oggi Gerardo ha ricevuto il suo sacramento, il primo neonato in Italia che ha fatto il battesimo. Ringrazio di cuore Padre Marco che, in accordo con il Vescovo e l’ordine sacerdotale, hanno reso possibile tutto ciò in cinque giorni. Mi scuso con tutti quelli che non ho avvisato o che mi hanno chiamato e non ho risposto ma questa settimana ho deciso di godermi mio figlio senza nemmeno prendere per un attimo il cellulare. Il battesimo di Gerardo sarà festeggiato appena ci sarà la possibilità. Per ora auguri al mio piccolo principe».



Alla cerimonia ha preso parte pochissime persone, tutte a distanza di sicurezza con guanti e mascherina ma in tantissimi, seppure non presenti fisicamente in loco, hanno lasciato messaggi on-line ed un immenso abbraccio virtuale. Una pioggia di auguri ha sommerso il bimbo nel segno dell’hashtag #auguripiccolino ricordando che #andràtuttobene.

