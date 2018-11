Venerdì 16 Novembre 2018, 18:33

Vasto incendio in una mansarda di un palazzina di nuova costruzione in via Mangioni a Pagani.Nel tardo pomeriggio le fiamme hanno avvolto l'ultimo piano e il tetto di una palazzina sita nella zona rurale paganese, nella taversa che collega via Corallo a via Mangioni, a pochi passi dal mercato ortofrutticolo Pagani Nocera.Ancora sconosciute le cause dell'incendio. Negli ultimi giorni pare che sul tetto della struttura si stavano effettuando lavori di sistemazione dell'asfalto.Le fiamme alte si sono propagate velocemente rendendo difficile le operazioni di spegnimento. Sul posto vigili del fuoco di Nocera Inferiore e i volontari della protezione civile paganese Papa Charlie.Per precauzione l'intera palazzina è stata evacuata. Non dovrebbero esserci feriti perchè al momento dell'incendio era vuota l'abitazione da cui sono partite le fiamme.