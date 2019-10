Venerdì 18 Ottobre 2019, 06:20 - Ultimo aggiornamento: 18-10-2019 07:03

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il rombo delle moto da cross, insieme agli applausi scroscianti delle oltre mille persone presenti e ai palloncini bianchi e celesti fatti volare verso il cielo, hanno accompagnato l’uscita dalla chiesa della bara bianca di Salvatore Giordano, il ventunenne deceduto la scorsa settimana in un incidente stradale in via Salvator Allende a Baronissi. La chiesa della Madonna delle Grazie di Caprecano era gremita di gente, così come il sagrato, con gli occhi rossi e lucidi e lacrime trattenute.Per regolare il traffico è stato necessario il servizio della polizia municipale. A dare l’ultimo saluto al giovane un cuore formato da palloncini rossi che ha portato con sé verso la volta celeste una foto di Salvatore con la fidanzata Alessandra. «Questa città si è illuminata quando ci ha visti lì a parlare, c’è chi si stringe, chi si perde, comunque vada resto tua per sempre», questo il messaggio di Alessandra scritto su un grande manifesto affisso all’esterno della chiesa. Ma tanti altri gli striscioni e le parole di saluto per Salvatore. «Il tuo sorriso continuerà per sempre a brillare». «Vogliamo ricordarti com’eri, pensare che ancora vivi, che come allora ci ascolti e sorridi. Ciao angelo bello». «Che il sole ti risplenda in viso e che il vento del destino ti porti in alto a danzare con le stelle. Ciao Tore».