L'uncinetto trasforma il centro storico di Altavilla Silentina in una galleria d'arte

L'antica arte dell'uncinetto illumina i cieli del centro storico di Altavilla Silentina. Tante creazioni coloratissime, realizzate dalle "uncinettine", guidato da Loredana Adami, sono la scenografia straordinaria realizzata con le sapienti mani di questo gruppo sempre più nutrito di persone che ha colorato i vicoli del paese riscoprendo e valorizzando uncinetto, ferri e filo in chiave moderna ed innovativa e trasformando oggi il centro storico in una galleria d'arte.



"Questo progetto non solo celebra la bellezza della nostra storia e cultura, ma ha sapientemente coinvolto anche artisti locali e appassionati di uncinetto.

Le strade che percorriamo quotidianamente sono trasformate in gallerie d'arte all'aperto, ognuna raccontando una storia unica tramite fili e maglia", spiega il sindaco, Francesco Cembalo, che ha sostenuto l'iniziativa e che ricorda come questa iniziativa "abbraccia la creatività e l'inclusività, incoraggiando la partecipazione di persone di tutte le età e abilità. Oltre a impreziosire il nostro ambiente urbano, ciò rafforza anche il senso di appartenenza e orgoglio nella nostra comunità". Le uncinettine avevano già realizzato opere "pubbliche" come un albero di Natale fatto tutto all'uncinetto, ma ora il loro progetto si è davvero superato con questo straordinario impegno.