Va a fumare una sigaretta sul balcone di casa e sventa un furto in un palazzo nella frazione di Santa Lucia. È successo nel week appena trascorso, ma le segnalazioni si susseguono di ora in ora, specie a Sant’Anna e Santa Lucia, frazioni di Cava de' Tirreni. Secondo le testimonianze raccolte nella serata di sabato, una banda di malviventi avrebbe preso di mira alcune zone periferiche della città, dando dimostrazione di vere e proprie abilità acrobatiche tanto da riuscire ad arrampicarsi sui balconi e le tubature dell’acqua, raggiungendo così gli appartamenti.

«Sono venuti nel mio palazzo - ha spiegato una donna che ha diffuso l’allarme tra i residenti - Per fortuna il mio vicino di casa era sul balcone per fumare una sigaretta e ha scoperto due uomini che si arrampicavano sui tubi dell’acqua. Per fortuna sono scappati». I condomini avrebbero chiamato le forze dell’ordine per denunciare l’accaduto. «Sono arrivati i carabinieri - ha continuato la donna - che hanno eseguito i primi rilievi e hanno così scoperto le impronte dei malviventi sui balconi e sulle tubature».

A quanto si apprende negli stessi giorni sarebbero stati messi altri colpi nelle due frazioni, ma anche a San Martino e a Passiano dove sono stati svaligiati due appartamenti mentre i proprietari erano fuori per lavoro. Continua così l’emergenza sicurezza in città e, in particolare, l’allarme furti in appartamenti e ville che in questi ultimi giorni ha gettato nel panico interi condomini.