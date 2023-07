Pontecagnano Faiano, il bando per gli orti urbani: otto le aree da destinare ad associazioni, scuole e privati

Saranno assegnati, previa richiesta indirizzata al Comune di Pontecagnano Faiano, i quattordici orti urbani di Via Mare Mediterraneo, in località Case Parrilli.

L’ente ha infatti indetto un bando pubblico per l’assegnazione degli spazi, che occupano in totale una superficie di ben 2.350 metriquadrati.

Per proporre la propria candidatura, gli interessati dovranno presentare regolare domanda entro e non oltre il 20 luglio, o a mezzo pec o recandosi presso l’Ufficio Protocollo di Via Alfani.

Tutte le informazioni sono presenti sul sito internet www.comune.pontecagnanofaiano.sa.it.

Entusiasta il Consigliere con delega all’Ecologia, Verde e Politiche Ambientali, Beniamino Castelluccio: «Qualche mese fa abbiamo creato uno spazio che potesse essere affidato ad anziani, scuole, associazioni, comuni cittadini interessati a coltivare una piccola oasi di benessere e serenità.

Siamo certi che questo progetto produrrà i suoi frutti in termini economici, di salute, socialità, di impegno anche per chi magari ha molto tempo a disposizione per dedicarsi alle proprie passioni. Ora è il momento di selezionare gli interessati e dare loro l’opportunità di avvicinarsi alla natura in modo diretto e funzionale.

Particolarmente soddisfatto il Sindaco Giuseppe Lanzara, che così si è espresso sull’argomento: «Gli orti urbani sono un’invenzione antica, ma sempre attuale e di successo, che rappresenta un patto con i cittadini, che si impegnano a gestire spazi spesso abbandonati in cui coltivare prodotti sani e di qualità. La valenza di queste aree, in particolare, è però di carattere sociale: organizzando un orto, anche se di proprietà del Comune, si impegna il tempo, ci si prende cura di un progetto e si solidarizza con le altre persone. Ci impegneremo affinché questa iniziativa si replichi in altri luoghi, così da assecondare questo piccolo sogno di anziani, associazioni, scuole ed altri organismi».