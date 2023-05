Ospedale di Oliveto Citra, il grido d'allarme della Fp Cisl: «Siamo in emergenza»

Ospedale di Olivetro Citra in “emergenza” per carenza di medici e di oss, la denuncia arriva dalla Fp Cisl che evidenzia come i reparti di cardiologia, pronto soccorso, anestesia e rianimazione, chirurgia, ortopedia, medicina, Uosm, terapia del dolore e farmacia del San Francesco d'Assisi soffrano di carenza di personale, soprattutto dopo il pensionamento di tanti e l’assenza di sostituzioni. “Questa “emergenza” ha origini lontane e a cui hanno concorso numerosi fattori, non ultimi un’errata valutazione e programmazione nel tempo dei fabbisogni, con il crescente innalzamento della relativa età media del personale. A questi fenomeni, si deve aggiungere il cronicizzarsi della carenza di personale”, spiegano in una nota il segretario generale Alfonso Della Porta, quello aziendale Attilio Perciabosco e il coordinatore della contrattazione Area centro sud, Lorenzo Conte.

.“Risulta alquanto difficile assicurare i Livelli Essenziali di Assistenza di un territorio vasto e disagiato come l’Alto Sele e i paesi dell’Avellinese che usufruiscono dei servizi sanitari del Presidio Ospedaliero di Oliveto Citra, anche alla luce del fatto che è l’unica struttura sanitaria presente del comprensorio su circa 30 comuni”, chiosano. Chiedono quindi un intervento immediato da parte della Direzione strategica dell’Asl, “un immediato rafforzamento degli attuali organici dato che rappresenta un’esigenza a tutela sia dell’utenza che degli operatori”.