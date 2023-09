Salerno, dal Ruggi ad Oliveto Citra per riconoscere un'appendice

Dal Ruggi ad Oliveto Citra per riconoscere una "semplice" appendicite. È accaduto ad un paziente salernitano con forti dolori addominali. L'uomo, che è un medico peraltro, si è recato al pronto soccorso del Ruggi, ma quei dolori addominali sono stati trattati come qualcosa di passeggero. Quindi è tornato a casa.

Ma qualcosa non lo convinceva e, sentito un collega, gli ha consigliato di accedere nuovamente ad un pronto soccorso e stavolta è andato ad Oliveto Citra. Qui il medico di turno con la sua equipe ha solo avuto il tempo di visitarlo perché il paziente è stato immediatamente portato in sala operatoria, era a rischio peritonite. Patologia che, se non trattata, porta a conseguenze anche mortali. Il paziente ora sta bene.