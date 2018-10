Pontecagnano, tenta di aggredire la moglie con un martello

Martedì 23 Ottobre 2018, 13:55

Attimi di paura questa mattina su Corso Umberto, arteria del centro di Pontecagnano. Un uomo di circa sessant'anni ha tentato di aggredire la moglie ed una persona che era in sua compagnia minacciandoli con un martello.Sul luogo dell'accaduto si è recato il comandante della polizia locale, Franco Lancetta, in giro in zona per alcuni controlli, che ha requisito il martello provvedendo, nel contempo, a riportare alla calma la situazione.L'uomo ora rischia una denuncia per aggressione.Alla base del tentativo di aggressione, stando ai primi rilievi, ci sarebbero motivi passionali legati all'abbandono del tetto coniugale da parte della moglie.