Positiva al Covid, donna trovata morta in casa. Tragedia a Sarno nella mattinata di oggi. Sono stati alcuni vicini ad allertare le forze dell'ordine preoccupati del fatto che, C.A., 75 anni, non rispondesse al telefono nè al citofono di casa da ieri. Era risultata positiva al Covid dieci giorni fa ed era monitorata a casa, pare senza una particolare sintomatologia, in attesa di essere sottoposta al tampone di accertamento per la negativizzazione.

Sul posto in via Laudisio, i vigili del fuoco che hanno dovuto prima indossare tutti i dispositivi anti contagio, per portarsi all'interno dell'appartamento. Intervenuta un'ambulanza del 118, e gli uomini del locale commissariato di Polizia di Stato. Purtroppo, la donna è stata ritrovata a letto senza vita. Sono in corso accertamenti per stabilire la causa del decesso.