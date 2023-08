Pretende lavaggio dell'auto a orario di chiusura, in 4 lo aggrediscono: scattano denunce

Aggredito e pestato perchè avrebbe preteso che gli lavassero l'auto. Ad avere la peggio un uomo di Pagani, di mezza età, vittima la scorsa settimana di un pestaggio che gli è costato 30 giorni di prognosi, per una ferita allo zigomo. I carabinieri hanno denunciato quattro egiziani, che gestiscono un autolavaggio in via De Gasperi. Il gruppo è stato identificato una volta che i militari sono giunti sul posto. Stando alle indagini e alle ricostruzioni della dinamica, l'auto con a bordo l'anziano sarebbe giunta presso l'attività ad orario di chiusura, con i macchinari spenti. L'uomo però avrebbe più volte chiesto e poi preteso il lavaggio del veicolo.

Così avrebbe generato una lite - tra parole grosse e altro - spingendo ad intervenire almeno quattro persone. Una di queste avrebbe colpito l'anziano al volto con un pugno. La dinamica è ancora in fase di ricostruzione, con i quattro denunciati a piede libero per l'ipotesi di reato di lesioni.

A causa dell'episodio di violenza scoppiato in strada, il traffico ha subito dei rallentamenti, visti i curiosi accorsi sul posto insieme alle auto dei carabinieri per sedare l'aggressione.