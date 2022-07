«Quibus Campania», nuovo servizio a chiamata per viaggiare con Busitalia

A cinque mesi dal lancio di «Quibus Campania», l’applicazione ufficiale di «Busitalia Campania» si arricchisce di una nuova funzionalità: da oggi, lunedì 18 luglio, prende avvio il servizio di prenotazione dei bus a chiamata, concepito per facilitare gli spostamenti notturni nell’area urbana di Salerno.

Come funziona: Dall’app «Quibus Campania» il cliente può prenotare il viaggio indicando l’indirizzo di destinazione o selezionando sulla mappa il punto di arrivo. «Quibus Campania» fornisce immediato riscontro alla richiesta visualizzando le soluzioni di prenotazione disponibili e, per ogni soluzione proposta, la app assiste il cliente fino al raggiungimento della destinazione finale fornendo indicazioni anche sui tratti eventualmente da percorrere a piedi, sui tempi di percorrenza e sull’orario previsto di arrivo alla destinazione finale. Il viaggio può essere prenotato in tempo reale o con un anticipo massimo di una settimana, anche per più giorni o per più persone. È possibile modificare o disdire ogni prenotazione fino a 15 minuti prima della partenza senza incorrere in costi aggiuntivi. Al momento della salita sul mezzo il cliente deve comunicare all’autista il proprio nickname per verificare la correttezza della prenotazione ed esibire un valido e regolare titolo di viaggio o procedere all’acquisto del biglietto a bordo.

Quando e dove il servizio a chiamata: Il servizio a chiamata è attivo dal lunedì al venerdì dalle 22.00 alle 6.30 e il sabato dalle 22.00 alle 5.00 presso alcune fermate urbane del comune di Salerno facilmente identificabili all’interno dell’app.

Le tariffe: Non è prevista alcuna maggiorazione di prezzo per il servizio a chiamata: le tariffe sono quelle previste dal sistema tariffario regionale e successivi aggiornamenti.

L'iniziativa: Il servizio, concepito per rispondere alle effettive necessità di mobilità dei clienti, mira ad incentivare l’uso del trasporto pubblico come alternativa al trasporto privato, garantendo così una mobilità ecosostenibile, sicura ed economicamente accessibile. «QuiBus Campania», la nuova app di Busitalia Campania lanciata a marzo 2022, conta ad oggi oltre 9.000 download su Play Store e Apple Store e, con un indice di gradimento oltre le 4, contribuisce a rivoluzionare la mobilità accompagnando il cliente nei suoi spostamenti.