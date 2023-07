Salerno, premio Best Practise per la raccolta differenziata. il sindaco Napoli: «Siamo orgogliosi»

Dopo aver ricevuto dal Consorzio Conai il premio Start up nel 2022, oggi la città di Salerno sale nuovamente sul podio dei Comuni Ricicloni per i risultati presentati negli ultimi diciotto mesi, vincendo il premio Best Practice. Tra il 2020 e il 2021, il Comune aveva visto scendere il tasso di raccolta differenziata dal 60% al 59%, al di sotto dell'obiettivo minimo stabilito dalla legge. Per questo, su richiesta del Comune, nel 2021 CONAI ha avviato una collaborazione con il gestore dei servizi Salerno Pulita per migliorare quantità e qualità della raccolta differenziata degli imballaggi, introducendo correttivi ai servizi (come la raccolta porta a porta degli imballaggi in vetro) e attività di comunicazione sensibilizzazione. Supportate dai Consorzi di filiera del sistema CONAI, in particolare Coreve e Comieco, le attività sono iniziate a maggio 2022. Salerno ha chiuso l’anno con il 65% di raccolta. Nei primi sei mesi del 2023 la percentuale è salita al 74%.

«Siamo orgogliosi che la città di Salerno sia stata inserita nell'elenco dei Comuni Ricicloni: è il risultato del lavoro coordinato di Comune di Salerno e Salerno Pulita, con il supporto di CONAI e l'impegno dei nostri concittadini che ringraziamo» afferma il sindaco di Salerno Vincenzo Napoli. «Dopo una fase di leggera flessione nelle percentuali di raccolta differenziata, siamo riusciti ad invertire la tendenza: lo abbiamo fatto introducendo alcune importanti novità (la raccolta porta a porta del vetro e dei tessili, alcune modifiche nei giorni di conferimento, l'introduzione delle isole ecologiche mobili) e grazie ad una efficace e capillare campagna di sensibilizzazione.

Continueremo su questa strada e, con l'aiuto dei salernitani, saremo sempre più un modello di gestione virtuosa del ciclo dei rifiuti».