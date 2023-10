Rapinato imprenditore mentre torna a casa, pistola al volto: caccia ai banditi

Imprenditore di Cava rapinato in strada. E' accaduto nella zona di Sant'Arcangelo. La vittima è un 40enne, titolare di un'azienda dell'Agro nocerino, al quale sono stati portati via un bracciale d'oro e un borsello con dentro una pistola regolarmente detenuta, diverse centinaia di euro ed un telefono cellulare. Sull'episodio indagano i carabinieri.

Il colpo è stato commesso intorno alle 21, stando alla denuncia dell'uomo: in due avrebbero agito, in sella ad uno scooter, fermando l'imprenditore nei pressi di casa.

Uno dei due, poi, ha estratto una pistola e minacciato la vittima di consegnare tutto quello che aveva con se, di valore.

Non è escluso che la rapina sia stata premeditata, visto il luogo dove hanno agito i due malviventi, in attesa, pronti ad intervenire quando in strada non vi era più nessuno. Al vaglio dei carabinieri ci sono diverse telecamere cittadine, con le quali si spera siano stati ripresi i rapinatori.

Dopo aver arraffato tutto, la fuga. In relazione al bottino, i due si sono liberati del telefono cellulare della vittima, trovato in via Parisi. Probabilmente per non essere rintracciati. Un elemento che potrebbe tuttavia aiutare gli inquirenti a ricostruire parte del percorso fatto dai rapinatori, dopo aver consumato il colpo. Sul luogo della rapina sono giunti i carabinieri della scientifica per rilievi specifici, dopo la denuncia della vittima. Ora si proverà a ricostruire un profilo dei due malviventi, grazie agli elementi nelle disponibilità della tenenza di Cava de' Tirreni.