Misura cautelare restrittiva per il 33enne di Capaccio capoluogo, pregiudicato in preda ad un raptus di follia che, nella serata di mercoledi scorso, ha devastato la saletta del pronto soccorso dell'ospedale di Roccadaspide, causando danni per oltre 50mila euro e generando panico tra i sanitari che, per sfuggire alla sua furia si sono chiusi in una sala medica. L'uomo era giunto con l'ambulanza medicalizzata della Croce Gialla di Licinella, e all'interno aveva già iniziato a manifestare segni di squilibrio. «È grave quanto accaduto al pronto soccorso e sottolinea il problema di una rete di emergenza/urgenza da potenziare soprattutto per i pazienti fragili psichiatrici con la necessità di definire un percorso dove tutti facciano la loro parte, e non lasciare la gestione solo agli operatori sanitari», dichiara Pietro Antonacchio, segretario generale della Cisl Fp di Salerno, che aggiunge: «Le politiche di taglio dei servizi che si sono avute finora hanno messo da parte e non più tenuto conto dell'individuo e della salvaguardia e tutela fisica degli addetti al settore e di tutte le comunità di riferimento. Non vi è più nessuna tutela dei territori, tanto più abbandonati quanto più periferici essi siano e tutti i cittadini, utenti e lavoratori sono alla mercè di percorsi frammentati i cui effetti sono intollerabili».