I rifiuti provenienti dalle case di persone positive al Coronavirus o in quarantena obbligatoria per effetto di contatti con contagiati, saranno bruciati nel termovalorizzatore di Acerra. Ad occuparsi del servizio speciale sarà una squadra dedicata di operatori che si avvarrà di un veicolo messo a disposizione ad hoc per tutta la durata dell’emergenza. Lo ha comunicato nella mattinata di ieri l’azienda Salerno Pulita che, in questo modo, ha riorganizzato parte del servizio destinando uomini e mezzi alla gestione dei servizi di raccolta dei rifiuti provenienti dal domicilio di persone infette o in quarantena.



Il servizio, organizzato negli ultimi giorni e rientrante a pieno titolo tra le misure mirate al contenimento della diffusione del Covid-19, partirà da domani, lunedì 30 marzo e si protrarrà fino a quando sarà necessario. «Ricevuto l'elenco dalle autorità, già ieri (venerdì per chi legge, nda) Salerno Pulita ha contattato le famiglie interessate e oggi provvederà alla distribuzione del kit, contenente sacchetti di due colori diversi per la raccolta e nastro adesivo» si legge in una nota diramata dall’azienda. Il servizio verrà effettuato due volte a settimana, il mercoledì e il sabato, dalle ore 10 alle 16, e solo per la settimana di avvio anche lunedì 30 marzo. © RIPRODUZIONE RISERVATA