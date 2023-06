Roccadaspide, riqualificato il parco giochi per bambini: era stato vandalizzato

Sarà inaugurato domani pomeriggio (17 giugno, alle 18) il Parco Giochi di Roccadaspide, sito presso il Parco della Concordia.

L’area, pensata per il divertimento e i momenti di aggregazione dei più piccoli, è stata sottoposta a lavori di riammodernamento e ripristino in seguito ad alcuni atti vandalici che l’avevano fortemente danneggiata e resa inaccessibile. Per evitare che fenomeni di questo tipo possano ripetersi, presso il Parco Giochi, è stata anche incrementata la videosorveglianza.

L’area è stata dotata, inoltre, di una tabella informativa con le regole di comportamento per usufruirne e, sulla stessa tabella, per ragioni di sicurezza, sono stati affissi, in maniera chiara e visibile, i numeri della Polizia Municipale e di tutti gli altri servizi di soccorso.

Il nuovo Parco Giochi di Parco della Concordia, realizzato dall'Amministrazione comunale guidata dal sindaco Gabriele Iuliano, è pienamente inclusivo anche grazie all’installazione di una giostra dotata di tutte le caratteristiche per garantire la massima fruibilità ai bambini diversamente abili.