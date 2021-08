A fuoco l'azienda di plastica, il rogo è doloso: scatta l'allarme ambientale

Incendio alla Termoplast, materiale plastico in fiamme e nube sulla città, si indaga sul dolo. Intanto, richiesto il monitoraggio dell’aria. Canfora chiama l’Arpac: «Controlli a tappeto e centralina di verifica della qualità dell’aria». Il rogo si è sviluppato domenica sera, intorno alle 22 nell’area industriale di via Ingegno. Le fiamme hanno avvolto in pochi minuti il capannone di circa 2.400 metri quadrati al centro dell’area Pip. Le...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati