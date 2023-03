Salerno Dantedì 2023: la “Dante Symphony” di Lizst in versione inedita

Sabato 25 marzo, in occasione della giornata nazionale dedicata a Dante Alighieri, il Dantedì, il conservatorio di musica “Giuseppe Martucci” di Salerno, in accordo con il ministero dell’università e della ricerca (MUR) e con il patrocinio del comune di Salerno, offriranno l’ascolto di una versione inedita della celebre Dante Symphony di Franz Liszt per orchestra e coro.

L’originalità dell’esecuzione consiste nella videoproiezione di tavole rappresentative create dagli artisti Orsi Horváth e Marco Victor Romano sui temi della commedia, che integreranno la parte musicale nell’illustrazione del percorso narrativo.

L’orchestra ed il coro del conservatorio Martucci, rispettivamente diretti dai maestri Jacopo Sipari e “Marilù” De Santo, saranno composti esclusivamente dai giovani musicisti allievi del conservatorio Martucci, i quali si cimenteranno nell’interpretazione di repertorio di riconosciuta complessità tecnica e musicale. Il concerto sinfonico potrà essere seguito in diretta streaming sul portale del MUR e tramite i profili social del ministero.