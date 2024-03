Mancato rispetto dell’obbligo scolastico e frequenza irregolare alle lezioni. C’è il dossier dell’Ufficio scolastico regionale dopo metà anno scolastico. Numeri molto attesi soprattutto alla luce del nuovo decreto Caivano che inasprisce le sanzioni a carico delle famiglie che non mandano a scuola i propri figli.

Tra lezioni a singhiozzo, abbandoni conclamati che richiedono l’intervento dei servizi sociali e della Procura dei minori, l’anno scolastico 2023-2024 a tre mesi dal termine consegna un quadro a tinte fosche sul piano della frequenza scolastica.

Nel Salernitano sono 2.425 gli studenti che fino al 31 gennaio hanno frequentato poco o nulla le lezioni. Mentre 228 ragazzi sono stati segnalati a Comuni e Procura minorile per mancato assolvimento dell’obbligo scolastico in età minorile: le segnalazioni l’anno scorso erano state 302, quindi si registra un calo dei casi di evasione dell’obbligo scolastico.

Delle 228 segnalazioni alla Procura, 36 riguardano alunni di scuola primaria, 74 alunni di scuola media, 118 studenti del primo biennio delle superiori. Ma a preoccupare è ancora il trend delle assenze, che consegna un quadro di didattico a singhiozzo che amplifica il rischio della dispersione implicita. I numeri emergono da un dossier pre pasquale dell’Ufficio scolastico che mette a nudo il fenomeno allarmante che attanaglia le scuole della provincia di Salerno.

Nel capoluogo arrivano dati preoccupanti alla scuola elementare: su 4.402 studenti delle elementari censiti a Salerno, 100 hanno già effettuato un 25% delle assenze del monte orario annuale, 4 alunni hanno saltato metà del primo quadrimestre, mentre 2 sono le famiglie segnalate alla Procura per mancato assolvimento dell’obbligo scolastico; a Battipaglia sono 5 le famiglie segnalate per inadempienza dell’obbligo scolastico alle elementari, 6 le segnalazioni a Nocera Inferiore, 6 a Sarno, 3 a Padula.

Alle scuole medie sono 74 gli studenti che si sono ritirati ad anno in corso e che sono stati segnalati per mancato assolvimento dell’obbligo scolastico. Al contempo sempre alle medie preoccupa la didattica a singhiozzo, con 545 studenti che hanno collezionato assenze tra il 25 e il 50% dei giorni del monte orario, mentre altri 75 si sono assentati per metà quadrimestre.

Analizzando la situazione comune per comune, emerge che alle scuole medie Nocera Inferiore abbia ben 8 casi di famiglie inadempienti con l’obbligo dell’istruzione alle medie, 6 casi ad Angri, 6 a Campagna, 5 a Salerno, 5 a Sarno. Situazione a tinte fosche anche al primo biennio delle superiori dove sono ben 118 gli studenti che hanno abbandonato la scuola prima della chiusura del secondo anno delle superiori e sono stati segnalati alla Procura (erano 165 le segnalazioni nello stesso periodo dell’anno scorso).

Sempre alle superiori però è boom di studenti assenteisti: ben 962 ragazzi si sono assentati tra il 25 e il 50% del monte orario, altri 287 hanno perso metà quadrimestre, per un totale di ben 1.249 studenti del biennio delle superiori con frequenza molto irregolare.

A settembre il direttore generale, Ettore Acerra, aveva annunciato l’avvio di verifiche sulla frequenza scolastica. Per scongiurare il pericolo dispersione nei vari ordini di scuola, sono state varate nuove linee operative: dopo la segnalazione contestuale al Comune e alla Procura, scattano ulteriori 20 giorni di attesa, cui segue, in caso di mancata ripresa della frequenza alle lezioni, l’ammonizione ai servizi sociali di competenza. Ma il dossier a tinte fosche dell’Ufficio scolastico per la provincia di Salerno fa emerge altri dati negativi: sono 2.425 i ragazzi che hanno totalizzato un numero di assenze tra il 25% e il 50% del monte orario annuale. Mentre sono 228 gli allievi che non hanno mai frequentato la scuola quest’anno, cioè non hanno mai varcato la soglia della scuola a settembre. I dati riguardano una rilevazione che ha interessato 176 scuole su 192 nel salernitano, per un totale di 84.222 ragazzi oggetto di indagine nelle scuole.

«La rilevazione di febbraio 2024 - scrive l'Ufficio scolastico regionale - è finalizzata a monitorare le frequenze irregolari e le mancate frequenze degli alunni delle scuole della Campania in coerenza con le progettualità in atto nel quadro del Pnrr e le recenti innovazioni normative in materia di adempimento dell’obbligo di istruzione».