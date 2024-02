Ladri in azione a Sarno, ma scatta l’allarme

Si intrufolano nel giardino di casa, ma scatta il sensore delle telecamere ed il proprietario attiva l’allarme a distanza. Ladri messi in fuga. Un tentativo di furto in una villetta nella periferia di Lavorate a Sarno la scorsa notte.

I ladri, piuttosto maldestri, hanno tentato di forzare la porta di ingresso. È lì che hanno fatto scattare l’alert delle telecamere di sorveglianza. Il proprietario, in quel momento lontano da casa e da Sarno per lavoro, all’avviso sul cellulare ha attivato la sirena di sicurezza mettendo in fuga i malviventi.

È solo l’ennesimo episodio in ordine di tempo. Una vera escalation in città ed è emerge sicurezza. Numerosi gli episodi, anche rapine e atti di vandalismo. Il sindaco ff, Eutilia Viscardi, ha chiesto rinforzi a Prefettura e Questura.