Sessa Cilento, “Nando Paone si racconta” mercoledì 6 settembre a Segreti d'Autore

È interamente dedicata a “Nando Paone si racconta” la serata del 6 settembre a “Segreti d’Autore”, il Festival ideato da Ruggero Cappuccio e diretto da Nadia Baldi. Un incontro a ruota libera con l’attore napoletano, capace come pochi di frequentare con identica bravura registri comici e drammatici, condotto dalla giornalista Gabriella Diliberto. Nel corso dell’intervista, in programma alle 21 a palazzo Coppola di Valle /Sessa Cilento, ci saranno intermezzi di spettacolo e reading di Paone.

Per andare alla riscoperta, o in qualche caso alla scoperta, di un percorso artistico che non ha nulla da invidiare a quello di tanti celebrati colleghi. Una carriera che spazia dal teatro al cinema e alla televisione, diretto, volta per volta, da Galdieri, Eduardo, Steno, Risi, Monicelli, Gregoretti, Salemme, Pugliese e tanti altri. Maschera d’Argento del Teatro italiano nel 2015 per un memorabile Sganarello nel Don Giovanni di Alessandro Preziosi, Nando Paone è stato anche premiato nel 2020 come migliore attore al Festival della commedia di Montecarlo per la sua interpretazione di Pasquale Cardinale nel film “Il ladro di cardellini”, per la regia di Carlo Luglio.