Sessa Cilento, Marco Bellocchio a “Segreti d'Autore” il 9 settembre insieme a Ruggero Cappuccio

Cresce l’attesa a palazzo Coppola di Valle/Sessa Cilento (Sa) per l’arrivo di Marco Bellocchio a “Segreti d’Autore”, il Festival ideato da Ruggero Cappuccio e diretto da Nadia Baldi.

Il famoso regista italiano, maestro di cinema di rilievo internazionale, dialogherà alle 20,30 di sabato 9 settembre con lo scrittore e drammaturgo Ruggero Cappuccio sul tema “La prospettiva della memoria”. Al termine dell’incontro Bellocchio riceverà il premio “Segreti d’Autore”, preziosa opera dell’artista Mimmo Paladino. Il riconoscimento gli è stato assegnato dalla giuria, composta da Roberto Andò, Mimmo Paladino, Gioacchino Lanza Tomasi, Ruggero Cappuccio, Nadia Baldi e Massimo Perrino, con la seguente motivazione: «A Marco Bellocchio, regista apprezzato nel mondo per il suo stile narrativo e la capacità di interpretare la complessità del presente anche con temi che, solo in apparenza, appartengono al nostro passato. Il suo cinema, con la provocazione che è tipica della vera arte, crea dibattito e ne fa un maestro quanto mai prezioso in un’epoca di omologazione culturale».

Il giorno dopo, dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 18, Bellocchio terrà a palazzo Coppola una masterclass gratuita, già sold out, riservata a non più di 25 partecipanti.

L’ingresso alla serata del 9 settembre è, come per tutti gli appuntamenti del Festival, totalmente gratuito, ma su prenotazione.