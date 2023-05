Paura a Castellabate, si schianta con l'auto mentre è in diretta Facebook

Si ribalta con l’auto mentre guida in diretta Facebook. Protagonista un ragazzo di 32 anni, residente a Montecorice, che ha avuto un incidente lungo la Via del Mare, in località Buonanotte.

Mentre guidava la sua Toyota Yaris, si è schiantato contro un muretto e il veicolo si è ribaltato. Fortunatamente, non si trova in pericolo di vita ma è stato trasferito all'ospedale di Vallo della Lucania dai sanitari dell'ambulanza Givi.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri della stazione di Santa Maria di Castellabate, agli ordini del maresciallo Marco Cesa, coordinati territorialmente dalla Compagnia di Agropoli, e i vigili del fuoco del distaccamento.

È stato contestato al giovane l'utilizzo dello smartphone alla guida. Fortunatamente, si è evitato il coinvolgimento di altri veicoli o persone, nonostante il pericolo che la collisione potesse causare.