Venerdì 5 Aprile 2019, 06:35 - Ultimo aggiornamento: 05-04-2019 06:59

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Sarebbe stata una Smart l’obiettivo dei sicari che ieri, introno alle 12, avrebbero esploso dei colpi di pistola in strada, nei pressi del parco del Mercatello. Polizia «blindata» ed indagini in corso per il giallo della giornata. Nessuna conferma e nessuna notizia trapela dagli uffici della Squadra mobile di Salerno dove i poliziotti sono a lavoro per cercare di venire a capo alla intricata vicenda. Al momento nelle mani gli agenti hanno soltanto sei bossoli - all’esame della Scientifica - e i filmati di tutte le telecamere della zona. Si lavoro anche in strada per cercare di ricostruire quanto accaduto e capire chi abbia sparato e perché.È stata una telefonata anonima giunta ai centralini della questura di Salerno a mettere in allerta gli agenti della sezione Volanti. Una voce, al telefono, parlava di una sparatoria nei pressi del parco del Mercatello. La persona ha deciso di raccontare l’accaduto alle 16 di pomeriggio ma i fatti, stando ad alcune informazioni, sarebbero accaduto molto prima, intorno a mezzogiorno. Dopo aver controllato tutta la zona, i poliziotti hanno rinvenuto i sei bossoli a terra, su pubblica via.