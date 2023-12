Sarà l’esame autoptico a sciogliere ogni sulla causa del decesso di Eustachio Sorvillo. Lo sfortunato sub di 65 anni è morto due giorni fa nello specchio d’acqua antistante la spiaggia di Licinella, a Capaccio Paestum. Sull’immersione fatale la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Salerno ha aperto un fascicolo di indagine. La salma dell’uomo e il peschereccio per il cui equipaggio Eustachio si era immerso per recuperare una rete, sono sequestrati. Da capire se l’esperto sub sia deceduto per un malore o per l’esaurimento dell’ossigeno nelle bombole.

, originario di Eboli, da tempo residente ad, venerdì mattina era intervenuto in aiuto di dueintenzionati adi circa 10 metri rimasta impigliata nei fondali. Dopo averlo imbarcato al porto di Agropoli hanno raggiunto il posto, nelle. Qui il sub si è immerso per disincagliare la rete ma non è più riemerso. L’allarme è stato immediato, sul posto sono intervenuti gli operatori della guardia costiera e i vigili del fuoco anche con il nucleo subacquei. L’ambulanza del 118 è giunta al porto di Agropoli pronta a prestare le necessarie cure all’uomo, ma inutilmente. Infatti è stato un altrodi Agropoli a trovare ila una profondità di, impigliato nella rete e con la bombola di ossigeno vuota. Si presume che durante il tentativo di disincagliare la rete, Sorvillo sia rimasto intrappolato e abbia esauritonella bombola o che abbia accusato un improvviso malore. Dainvececonsiderato che le condizioni erano tutt’altro che proibitive.

Sul posto sono intervenuti il personale dell’Ufficio circondariale marittimo di Agropoli, diretto dal comandante Alessio Manca, unitamente ai vigili del fuoco del locale distaccamento ed un’ambulanza del 118. Le operazioni di ricerca e soccorso sono state eseguite con motovedette e acquascooter, anche privati. Dopo il recupero, il corpo è stato trasportato al porto di Agropoli per l’esame esterno a cura del medico legale. Subito dopo la salma è stata trasportata all’obitorio dell’ospedale di Salerno dove resta a disposizione dell’autorità giudiziaria in attesa dell’esame autoptico. Il pm inquirente, infatti, ha disposto l’autopsia per capire la cause della tragedia.

Sotto choc la comunità cilentana, dove Sorvillo era stimato e conosciuto come uno dei sub più esperti della zona. Ad Agropoli dove l’istruttore era titolare di un centro diving è lutto.