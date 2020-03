Una nuova truffa sulla vendita di cani si consuma per la seconda volta sull’asse Agro nocerino sarnese e Lombardia. Dopo il caso di cui restò vittima il calciatore di Serie A dell’Inter, Lautaro Martinez, un’altra donna è stata raggirata con le stesse modalità. Almeno secondo l’ipotesi della procura di Nocera Inferiore, che ha citato a giudizio due uomini di Sarno, di 46 e 36 anni, accusati in concorso di falsità materiale commessa su certificati e frode nell’esercizio del commercio.

Il fascicolo del sostituto procuratore Roberto Lenza inquadra i fatti dal mese di giugno a luglio del 2018. Così come fu per il bomber nerazzurro, anche per una donna residente a Como, il raggiro sarebbe stato consumato con le stesse modalità. Sullo sfondo dell’inchiesta vi è un’attività commerciale di vendita di specie di razza canina di Sarno. Per il primo capo d’imputazione, i due sono accusati di aver falsificato dei libretti sanitari di accompagnamento, a loro volta collegati a cinque cuccioli di cane, due chow chow, un barboncino toy, un bulldog inglese ed uno Spitz. Questo, il 3 luglio del 2018.

Inoltre, i due avrebbero - sempre con l’accusa in concorso - venduto ad una donna residente a Como un cucciolo chow chow, con origine, provenienza e qualità diverse da quella dichiarata o pattuita. Il cane era sprovvisto del microchip e dunque, di certificazione idonea veterinaria, risultata contraffatta. Le informazioni di questo tipo, così come altre, sono presenti nei libretti sanitari che vengono ceduti dopo l’acquisto del cane, per permetterne l’identificazione o conoscere il numero di vaccini effettuati prima dell’acquisto. La donna, dopo aver fatto visitare il cucciolo, ha scoperto il raggiro, decidendo di sporgere denuncia verso le due persone che le avevano venduto l’animale.

