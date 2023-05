Rimprovera gli spacciatori e si ritrova con la casa sfasciata. È accaduto a Capaccio Paestum dove un cittadino è stato costretto a denunciare ai carabinieri della locale stazione il raid vandalico messo a segno ai danni della sua villetta a mare. L’uomo è proprietario di una casa vacanze in località Torre di Mare.

Nei giorni scorsi è tornato nella Città dei Templi per qualche giorno di relax e, giunto dinanzi alla sua abitazione, ha dovuto fate i conti con una amara scoperta. La villetta era stata completamente saccheggiata. Il proprietario non ha dubbi sugli autori del raid ed ha puntato il dito contro i pusher extracomunitari che frequentano la zona, ai quali si sarebbe più volte rivolto invitandoli ad allontanarsi. La villetta presa di mira dai malviventi non è abitata frequentemente. Il proprietario vive in un’altra casa, gli autori del raid hanno avuto tutto il tempo di agire indisturbati e mettere a segno il loro colpo. La casa dopo il loro passaggio è stata semidistrutta da «immigrati che spacciano stupefacenti nei dintorni perché gli ho detto, più volte, di andarsene via e di non vendere morte sotto gli occhi della gente» ribadisce con profonda rabbia ed amarezza il proprietario. I malviventi non si sono risparmiati, provocando ingenti danni all’immobile. Hanno agito con forza lasciando buchi nelle mura, portando via sanitari, porte divelte e manomissioni dell’impianto elettrico. Uno scenario di guerra. Il malcapitato ha sporto regolare denuncia ai carabinieri della locale sazione di Capaccio Scalo, diretti dal maresciallo Giuseppe D’Agostino, che ora indagano sull’accaduto. Un brutto episodio all’ombra dei Templi di Paestum dove purtroppo il fenomeno dello spaccio di sostanze stupefacenti ha raggiunto livelli preoccupanti. Se la ricostruzione fatta dal proprietario della villetta dovesse essere confermato dalle indagini delle forze dell’ordine l’episodio aprirà uno scenario ancora più drammatico.

Gli spacciatori che mettono a tacere con la forza e violenza i cittadini che cercano di difendersi dai fenomeni di criminalità. A quanto pare più volte negli ultimi mesi il proprietario della villetta aveva cercato di allontanare gli spacciatori dal quartiere. A Torre di Mare come in tutto il territorio c’è una presenza massiccia di extracomunitari. Molti sono integrati e lavorano ma tra loro non manca chi delinque rifornendo di droga gli acquirenti locali. Il proprietario della villetta, secondo la sua testimonianza, ha tentato di opporsi ritrovando la casa distrutta. Si è rivolto alle forze dell’ordine per avere giustizia. Non si fermerà e continuerà nella sua battaglia per contrastare lo spaccio di droga dinanzi la sua abitazione.