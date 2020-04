Era in possesso di otto dosi di cocaina ed aveva violato, recandosi da Pontecagnano a Salerno, le disposizioni relative all’emergenza Covid 19. Ieri mattina un 34enne è stato denunciato a piede libero, dagli agenti della Squadra Mobile (sezione narcotici) di Salerno, per detenzione ai fini di spaccio di cocaina e sanzionato per la violazione del Dcpm. L'uomo è stato sorpreso dai poliziotti nell'ambito dei controlli che si stanno svolgendo, contestualmente a quelli per il rispetto delle norme anticontagio, a carico di quei soggetti abitualmente dediti allo spaccio ed al traffico di stupefacenti: durante un servizio effettuato nel centro di Salerno, è stato notato un uomo che con atteggiamento furtivo, alla vista dei poliziotti, ha cercato di sfuggire al controllo.



Immediatamente fermato, è emerso che D. M., 34enne residente a Pontecagnano, aveva precedenti di polizia relativamente alla legge sugli stupefacenti e durante la perquisizione è stato trovato in possesso di otto dosi di cocaina in confezioni termosaldate, per un peso complessivo di 3,84 grammi, pronte per essere spacciate. Portato in Questura, dopo le formalità di rito, il 34enne è stato denunciato per detenzione ai fini di spaccio di cocaina e sanzionato per aver violato le disposizioni relative all’emergenza Covid.





© RIPRODUZIONE RISERVATA