Dovranno sottoporsi a vaccino i volontari che prenderanno parte al progetto di Servizio Civile “Never Alone”, organizzato dall’Amesci per il Comune di Agropoli.

Esso è relativo all’assistenza a minori e giovani in condizioni di disagio o di esclusione sociale. Venti i volontari da impiegare in questa attività.

Il Comune di Agropoli ha precisato che la disposizione è arrivata dal Dipartimento delle Politiche Giovanili e Servizio Civile il quale ha precisato che i volontari che intendono candidarsi a tale progetto, qualora venissero selezionati, dovranno necessariamente sottoporsi alla vaccinazione anti-Covid 19. Sul caso non mancano polemiche e c'è chi è pronto a rinunciare alla candidatura

