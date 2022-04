Antica Pizzeria da Michele, apre a Lecce la sede numero 26 nel mondo: sorgerà a piazza Sant'Oronzo

L’Antica Pizzeria Da Michele apre a Lecce domenica 24 aprile, nella centralissima piazza Sant’Oronzo, uno tra i luoghi più rappresentativi della città pugliese. «Ancora una volta, come nel caso di Palermo, siamo felicissimi di investire nel sud Italia» spiega Alessandro Condurro, ad de l’Antica Pizzeria Da Michele in the world». «Con Lecce, l’Antica Pizzeria da Michele inaugura la sua sede numero 26 nel mondo e lo fa nel cuore del Salento, una zona che, per storia e tradizione gastronomica, ha tantissimo da dare. Speriamo dunque che il nostro prodotto pizza venga apprezzato anche qui, dove l’offerta è tanta e varia, ma non si allontana troppo dai nostri gusti e sapori».

«Lecce è una città meravigliosa e meritava una nostra pizzeria: è una piazza ricca di storia che accoglie una sede che richiama lo stile della casa madre di via Sersale per il suo arredamento classico nei tavoli di marmo e nel forno ricco di colori» continua Daniela Condurro, ad de l’Antica Pizzeria da Michele in the world». «Le pareti virano nel ciano e le sedie rappresentano quel tocco di colore in più che dà allegria al locale».

Il menù prevede gli antipasti tipici della tradizione napoletana e tante varietà di pizze. Alle classiche della sede di Napoli, margherita, marinara e cosacca, si aggiungono altre tradizionali: napoletana, calzone e la sua versione fritta. Inoltre, saranno cinque le speciali offerte dalla pizzeria di Lecce: salsiccia e friarielli, diavola, vesuvio, bufalina, la leccese e una pizza del mese, che cambierà ogni trenta giorni. Il menù si chiude con un’ampia scelta di birre, vini della tradizione campana e distillati.