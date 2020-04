Actual, il nuovo video comico sulla Pasquetta ai tempi della Quarantena: «Giardino o balcone?»

«Dai, finirà presto»​, tornano gli Actual con un video tragicomico sulla quarantena. «Dai, andrà tutto bene e finirà presto» ripetono radio, tv e istituzioni. Ma se non fosse così e l’isolamento forzato durasse ancora a lungo?

Il duo comico degli Actual, in questi giorni di quarantena per l’emergenza coronavirus, ha lanciato un nuovo video, che in poche ore ha fatto il giro del web e il pieno di like sui social network. Immaginando un 2020 all’insegna della "reclusione" e di videochiamate surreali e verosimili allo stesso tempo.

«Non è questo il nostro auspicio ovviamente - spiegano gli autori, Lorenzo Tiberia e Andrea Venditti - ma se le misure restrittive dovessero durare ancora a lungo... Non ci resta altro che dover scegliere la meta per le vacanze estive, giardino o balcone?».



