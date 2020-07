Alessia Marcuzzi e Paolo Calabresi, innamorati in barca dopo le voci di tradimento: la gita «sospetta»

Alessia Marcuzzi serena e felice col marito Paolo Calabresi in barca. Dopo le voci sul presunto triangolo amoroso formato dalla conduttrice, Stefano De Martino e la tradita Belen Rodriguez, la conduttrice viene sorpresa in sulla Costiera amalfitana in una gita in famiglia.

Sulla notizia del tradimento, data da “Dagospia”, Alessia non ha mai risposto direttamente e ha scelto la via del silenzio. Appena uscito il gossip ha postato alcune stories in casa dove per caso veniva inquadrato il marito e ora “Chi” li fotografa durante una mini crociera, più romantici che mai, accompagnati dai figli della Marcuzzi, Tommaso (con la fidanzata Sole) e Mia.

I due, secondo la rivista sono “più uniti che mai”, ma a non essere d’accordo è proprio il sito Dagospia, che vede con sospetto la coincidenza della gita in barca e la “scoperta” del tradimento: “ Quando uno dice le coincidenze! – si legge sul sito - Alessia Marcuzzi e quel poverocristo del marito, Paolo Calabresi, vengono "sorpresi'' sorridenti dai paparazzi di “Chi” in barca in Costiera amalfitana.



Guarda caso proprio mentre, dopo il dago-scoop sul triangolo delle corna con Belen e De Martino, tutti parlano della loro crisi - “appaiono sereni, molto affiatati e più innamorati che mai”. Come no…”.



Ultimo aggiornamento: 16:03

© RIPRODUZIONE RISERVATA