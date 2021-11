Camila Cabello, amore al capolinea con Shawn Mendes: «È finita»

«Ciao a tutti ragazzi, abbiamo deciso di porre fine alla nostra relazione, ma l’amore che proviamo l’un l’altra come persone è più forte adesso che mai». Così, Camila Cabello annuncia su Instagram la fine della relazione con Shawn Mendes.

«Abbiamo iniziato la nostra storia come migliori amici e adesso continueremo ad essere bff (Best Friends Forever ndr) . Entrambi abbiamo sempre apprezzato il vostro supporto, fin dall’inizio e continueremo a farlo. Camila e Shawn» continua nel post.

I due artisti stavano insieme da due anni e spesso i media parlavano di matrimonio imminente, ma non sarà così. Questa rivelazione arriva dopo un post d'amore di poco tempo fa che la cantante dedicava al suo fidanzato, ormai ex. «Ho imparato molto sull’amore con questo ragazzo - si legge nel post -. Non sono solo i momenti felici e beati che vedete nelle foto e nei video con lui. Quando hai una relazione con qualcuno, sembra che la persona che è con te sia una sorta di specchio che ti mostra per quella che sei. Devo costantemente affrontare le mie paure, le mie ansie, le mie insicurezze, i miei limiti, le mie convinzioni sulla vita e su me stessa. A volte non è così semplice come sembra. A volte è complicato, scomodo e brutto. Ma non c’è niente come l’attrazione, la forza che è amore, essere la luce nell’oscurità, essere l’attrazione gravitazionale che ti dà la forza implacabile di essere più coraggiosa, più saggia e migliore di quanto eri ieri».