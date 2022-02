Dayane Mello, il compleanno con gli ex gieffini. Assente Rosalinda Cannavò: «Guardo avanti»

Dayane Mello ha compiuto 33 anni e ha festeggiato con amici ed ex gieffini. Non tutti però. Come prevedibile, all'appello mancava Rosalinda Cannavò, con cui la brasiliana ha letteralmente tagliato i ponti dopo il GF Vip 5. Gli scatti della festa sono stati pubblicati dalla stessa Dayane su Instagram con stories e post.

APPROFONDIMENTI LE ANTICIPAZIONI Isola dei famosi, spuntano nuovi nomi per il cast: Dayane Mello,... RIVELAZIONE Verissimo, Dayane Mello smentisce le accuse: «Non sono stata... IL BILANCIO GF Vip, Gianmaria su Soleil Sorge: «Ecco quando ho capito con...

Leggi anche > Laura Pausini e il milione di euro chiesto ad Alda D'Eusanio: la smentita della cantante. «Ecco com'è andata»

La domenica speciale passata insieme agli amici in una location d’eccezione, il Lago di Como, ha regalato sorrisi e divertimento alla modella portoghese. Presenti gli ex gieffini Giulia Salemi e il fidanzato Pierpaolo Pretelli, ex compagni di avventura al GF Vip 5, Giacomo Urtis e Carlotta Dell’Isola. Inoltre, Mello ha ricevuto dai suoi fan una torta in omaggio: un regalo apprezzato e postato sui social, come altri scatti insieme alla Salemi il cui legame è sempre più forte.

Adua Del Vesco, non sembra essere rimasta indifferente di fronte ai festeggiamenti di Dayane e, attraverso una stories Instagram avrebbe lanciato una frecciata all'ex amica. Usando le parole del suo primo singolo “Sempre Avanti" , Adua ha scritto che, come dice la canzone, bisogna circondarsi di persone “d’oro” e guardare avanti, «in amicizia, in amore e in qualsiasi rapporto umano».

La compagna di Andrea Zenga ha anche menzionato «cadute importanti» da cui si è rialzata e tranelli in cui è caduta credendo alla bontà di chi la circonda. Che sia un riferimento all'amicizia finita con Dayane?