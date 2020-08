Elisabetta Gregoraci: «Io e Nathan abbiamo fatto il tampone e stiamo bene, Flavio fa di testa sua»

Elisabetta Gregoraci tranquillizza tutti sulle sue condizioni di salute e su quelle del figlio. «Grazie a Dio Nathan sta benissimo», spiega a Il Corriere della Sera, «ha fatto i tamponi ed è negativo. Anche io sto bene». I due hanno deciso di fare i controlli dopo che Flavio Briatore, ex marito e padre del ragazzo, è risultato positivo al coronavirus.

La Gregoraci ammette di aver sempre consigliato molta prudenza a tutte le persone che la circondano e confessa: «Io consiglio sempre tutte le persone che mi sono vicine. Poi ognuno fa di testa sua», lasciando intendere il riferimento a Briatore. La sua, d'altro canto, è stata un'estate tranquilla: «Niente estero, solo due giorni in Calabria, poi a Forte dei Marmi e in Sardegna», proprio sulla Sardegna precisa che il problema non sono le notti sull'isola il problema, ma la vita notturna in generale che non è disciplinata: «Con tutto quello che abbiamo attraversato capisco la voglia di evadere, ma questo problema esiste non ce lo dobbiamo scordare. Non bisogna sottovalutare niente».

Poi Elisabetta parla del prossimo ingresso nella casa del Grande Fratello e confessa che il suo primo pensiero è Nathan: «Non siamo mai stati lontani per più di nove giorni, quindi, anche se ho organizzato tutto, il pensiero c'è». La conduttrice spiega di averne parlato con lui e di aver avuto la sua approvazione: «Nathan ha 10 anni, è grande e grosso, il mio piccolo gigante buono, e parla anche come un adulto... alla fine per lui sarà quasi un sollievo allontanarsi un po' da una mamma così fisica, rompiscatole».

Ultimo aggiornamento: 13:01

