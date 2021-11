Nina Moric, nuovo amore? Su Instagram le foto con un chirurgo catanese

Nuovo amore per Nina Moric? A quanto pare sì. L'ex moglie di Fabrizio Corona ha postato delle stories su Instagram dove si mostra in teneri atteggiamenti con Carlo Galatà, 36enne, volto poco conosciuto nel mondo dello spettacolo. Come lui stesso scrive nella bio social, è un affermato chirurgo plastico ed esperto di estetica. Il dottore ha un suo studio presso una nota clinica estetica catanese e lavora anche a Barcellona, in Spagna. Galatà, appassionato di fitness sempre a fianco della sua amata cagnolina Cuba, bazzica gli ambienti frequentati dai vip da un po’ di tempo, avrà incontrato lì Nina?

APPROFONDIMENTI NUOVE COPPIE Carlos Corona innamorato: ecco chi è la nuova fidanzata SU INSTAGRAM Carlos Maria, il figlio di Fabrizio e Nina Moric...

Immersi nella natura con paesaggi mozzafiato alle spalle, Nina Moric e il suo nuovo flirt hanno pubblicato stories su entrambi i profili social dove sembrano felici. Dalle foto, si intravedono sentieri boschivi riconducibili alla zona del vulcano Etna, nel catanese. Le storie successive mostrano i due abbracciati e, in una in particolare, Galatà ha anche condiviso uno scatto in bianco e nero in cui si vede lui che bacia sulla testa la Moric. Lei e Carlo avrebbero raggiunto nel tardo pomeriggio le zone vicine alla sommità del vulcano siciliano a bordo di una Jeep. Dopo l’escursione, hanno cenato in noto ristorante sushi di Nicolosi, cittadina alle pendici dell’Etna.

Non è la prima volta che la Moric appare in compagnia del chirurgo. Due settimane fa, i due erano insieme anche a Milano, senza dare segnali che potessero suggerire di essere una coppia. Sarà vero amore?